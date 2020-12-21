أسود x أصفر .. تعرف على أشهر تاكسي في الإسكندرية

من "بين شطين ومايه عشقتهم عينيا.. يا غاليين عليا يا أهل اسكندرية " الى "شط اسكندرية يا شط الهوا" .. كلمات شهيرة تغنى بها مطربون عظماء تدل على حالة العشق الخاصة لبلد المرسى أبو العباس .









وعندما تخطو خطواتك الاولي لخروجك "على القمة " باللهجة الاسكندرانية المعشوقة ، ترى عيناك السيارة لادا 2105 والتي تؤكد على وصولك الى ارض الهوى الإسكندرية ، والتي تعمل تاكسي بلونها المميز "اسودx اصفر " .









السيارة لادا 2105 والتي تعتبر أشهر تاكسي ، تستمد قوتها من محرك 1200 حتي 1500 سي سي ومن مزاياها الداخلية الاتساع في المقصورة وحقيبة التخزين الخلفية الكبيرة, كما أن مميزاتها رخص تكاليف صيانتها وقوة ومتانة جسمها وسهولة تصليحها لدى أي مكان، كما أنها مناسبة للطرق المصرية وقادرة على التعامل مع المطبات بسبب ارتفاعها عن الأرض كما يمكن تحميل بضائع وحمولات ثقيلة داخلها .





تتمتع السيارة لادا 2105 بالعملية وانخفاض أسعار قطع غيارها بجانب ثقلها, بالإضافة الى كونها سيارة قليلة الأعطال ويمكن تحويلها لأوتوماتيك كما أكدوا ان الفارق في الشكل بين نسخة 2105 و2107 ليس كبيرا ولكنه يرتبط باختلاف في الشبكة الأمامية وتصميم لوحة القيادة .









تعتبر سيارة لادا 2105 ملك شركة اوتو فاز الروسية، كما أصبحت من أولى السيارات الشعبية في روسيا وأوروبا وأيضا الشرق الأوسط ، لذلك أصبحت من اكثر السيارات مبيعا في العالم .









والجدير بالذكر ان أوجه الفرق بين لادا 2105 و 2107 في الشكل ، هو تغيير الشبكة الأمامية و التابلو من الداخل ، بالإضافة الى السعة اللترية للسيارة ، كما ان لادا 2105 تتوفر بمحرك 1200 سي سي اما السيارة لادا 2107 تتوفر بمحركين اولهما 1500 سي سي والآخر 1600 سي سي .



