جمال شعبان: هوس الجيم وتكبير العضلات يضر بالشباب

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، وعميد معهد القلب السابق، إن الشباب لديه هوس بالجيم وتكبير العضلات، لافتا إلى أن الاستخدام المفرط للفيتامينات والهرمونات يبدأ بنسبة من القلق، إلى أن يؤثر على الضغط والسكر ويسبب أمراض القلب.









أضاف شعبان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن المكملات الكيماوية يعتبر تحميل زيادة على الكلى، كما أنها تسبب تضخما في عضلة القلب، ولابد أن تكون تحت إشراف طبي.









فيما قال الدكتور عادل فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام، إنه لابد من مكافحة المنشطات، وأن أخذها يعتبر جريمة رياضية، لافتا إلى أن المكملات الغذائية المعترف بها من هيئة الصحة وبها تراخيص، وأن الاتحاد لديه طبيب للفريق، ويحدد النواقص لديهم.