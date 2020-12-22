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تعليم

رفع الغياب وتقليص عدد المحاضرات.. قرارات جديدة بهندسة القاهرة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:34 ص
هندسة القاهرة - أرشيفية
هندسة القاهرة - أرشيفية
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أحمد الشاهد
اتخذت كلية الهندسة بجامعة القاهرة العديد من الإجراءات لمواجهة موجة كورونا الثانية، حفاظا على سلامة طلابها ومنتسبيها من انتقال العدوى بينهم، ويستعرض "صدى البلد" أهم القرارات التي اتخذتها الكلية في هذا الإطار على النحو التالي:

- التوسع في تدريس المحاضرات إلكترونيا بدءا من اليوم الاثنين الموافق 21 /12 /2020 من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية.

- تقليص عدد المحاضرات التي يتم تدريسها حضوريا من الاثنين الموافق 21 من الشهر الجاري، تمهيدا لجعلها اختيارية لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في ذلك بدءا من يوم السبت القادم الموافق 26 /12 /2020.

- إلغاء الغياب تماما للمحاضرات وحصص التمارين الحضورية الاختيارية من الأسبوع القادم.

- إجراء جميع امتحانات اعمال سنة الكترونيا بدءا من اليو الاثنين الموافق 21 /12 /2020 إلا في حالة الامتحانات التي تم تحديدها مسبقا ويتم إلغاء أي امتحانات غير إلكترونية حتى وإن كان سبق تحديدها ابتداء من يوم 26 من الشهر الجاري. 

- يتم تخفيف أعداد الموظفين في جميع الإدارات والأقسام إلى الثلثين على الأقل أو النصف على الأكثر بالتناوب مع عدم إيقاف العمل أو التأثير على سرعة إنجازه من يوم 26 من الشهر الجاري، وذلك طبقا لرؤية وتخطيط مدير الإدارة أو مراقب القسم، كما أن هذا البند لا ينطبق على الإدارات الضرورية للتأمين والصيانة ومواجهة الأخطار والشئون المالية.

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جاءت هذه القرارات في إطار حرص الكلية على سلامة طلابها ومنتسبيها، من تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات والتكدسات بينهم، وقد أوضح الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير المقبل.

كما أن الكلية ملتزمة بالأجندة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات واستعداد الكلية لإجراء الامتحان بأي طريقة سواء حضوريا مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، أو من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة.
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