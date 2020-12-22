إنجاز غير مسبوق.. عين شمس تتصدر الجامعات المصرية في مشروع محو الأمية.. شاهد

قال الدكتور إسلام محمد السعيد ، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، إن جامعة عين شمس تصدرت ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها ب مشروع محو الأمية وفقًا لنتائج دورة أكتوبر 2020، ويعد هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة برئاسة الدكتور "محمود المتيني ".





وأشار " إسلام محمد السعيد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR 2 "، إلى الدور المحوري الذي يقوم به المركز لتدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، وكذلك التعاون البناء والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، بالإضافة للدور التنسيقي المهم الذي يقوم به المركز مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع.





ونوه مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إلى أن طلاب جامعة عين شمس وحدهم قاموا بمحو أمية حوالي 7644 دارسًا من إجمالي 24760 دارسًا ، مضيفًا أن هذا يعني أن جامعة عين شمس منفردة حققت ما يقرب من ثلث إنجاز كل الجامعات بنسبة 30.8% وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الجامعة .





وأنهى " السعيد " حديثه ، بتوجيه الشكر والتقدير لقيادات جامعة عين شمس العريقة رئيسًا ونوابًا وعمداءً ووكلاء، و منسقي الكليات المشاركة في المشروع، ولفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار ، ولجميع مدربي مركز تعليم الكبار الذين أخذوا على عاتقهم تأهيل طلاب الجامعة للعمل في مجال محو الأمية، و فريق عمل مركز تعليم الكبار على حسن صنيعهم وروعة تعاونهم الصادق.





وقال: "تحية إجلال وتقدير لك عزيزي الطالب ، مستقبل مصرنا الوضّاء، وأمل جامعتنا الواعد ، تحياتي وتقديري لكل جهود مخلصة تستهدف رفعة مصرنا الغالية وجامعتنا الرائدة".