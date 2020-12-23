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أخبار البلد

وزيرة الصحة تعلن أسماء أكثر 4 محافظات إصابة بـ كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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محمد غالى
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.


وأضافت الدكتورة هالة زايد أن محافظة القاهرة، هي الأولى من بداية انتشار الفيروس فى مصر.


وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات وغسل الأيدي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.


وأشارت إلى أن 55% من الإصابات يتراوح عمرها ما بين من 35 وحتى 50 سنة.


وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.



كما عرضت الوزيرة  خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

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