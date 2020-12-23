"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية.





وكشفت عن جدول مواعيد امتحانات المرحلة الإبتدائية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى السادس الإبتدائي، وكذلك مواعيد امتحانات مدارس الفصل الواحد من الصف الثاني الإبتدائي وحتى السادس الإبتدائي.





كما أعلنت مديرية تعليم سوهاج عن مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية العامة والمهنية من الصف الأول الإعدادي العام وحتى الصف الثالث، وكذلك امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني وحتى الصف الثالث.





وقال ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إن جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية على أتم إستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي.



