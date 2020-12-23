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تعليم

"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:11 م
جداول امتحانات نصف
جداول امتحانات نصف العام الدراسي
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أنغام الجنايني
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

وكشفت عن جدول مواعيد امتحانات المرحلة الإبتدائية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى السادس الإبتدائي، وكذلك مواعيد امتحانات مدارس الفصل الواحد من الصف الثاني الإبتدائي وحتى السادس الإبتدائي.

كما أعلنت مديرية تعليم سوهاج عن مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية العامة والمهنية من الصف الأول الإعدادي العام وحتى الصف الثالث، وكذلك امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني وحتى الصف الثالث.

وقال ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إن جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية على أتم إستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي.

وأضاف "عبدالخالق" أنه تم عقد سلسلة اجتماعات بمديري الإدارات التعليمية والإدارات الديوانية المعنية بأعمال الامتحانات للتأكد من جاهزية جميع المدارس لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢١م.
"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي
"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي
"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي
"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي
"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي
"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي
"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي
"تعليم سوهاج" تُعلن عن جداول امتحانات نصف العام للإبتدائي والإعدادي
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