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تعليم

الخشت يشارك في فعاليات منتدى التعاون الدولي لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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مريم عزت
شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات "منتدى التعاون الدولي لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا" والذي نظمته المؤسسة الصينية الدولية لتعليم اللغة الصينية بالتعاون مع جامعة جيجيانغ للمعلمين، بهدف تعزيز التبادل والتعاون بين معاهد كونفوشيوس ومناقشة كيفية تعزيز التنمية المستدامة لمعاهد كونفوشيوس في المستقبل.

وتحدث الدكتور محمد الخشت، عن خبرات وممارسات معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، وأكد اهتمام الجامعة بمواصلة التطوير المستقبلي للمعهد. كما أشاد بالتعاون المتبادل مع الجامعات الصينية لتأسيس معاهد كونفوشيوس بشكل مشترك واستكمال تعليم اللغة الصينية، والتبادلات الثقافية بين مصر والصين.

حضر المنتدى الدكتورة رحاب محمود المدير المصري لمعهد كونفوشيوس، والدكتور دونغ بين المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس، وعدد من رؤساء الجامعات الصينية والأجنبية في أفريقيا، والمديرين الصينيين والأجانب لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا وما يقرب من 300 خبير وباحث في اللغة الصينية وثقافتها والمختصين بالشأن الصيني.

وعلى جانب آخر، أقامت المؤسسة الدولية لامتحانات اللغة الصينية، مراسم توزيع جوائز أفضل مراكز امتحانات للغة الصينية عن عام 2020، والتي فاز بها هذا العام 32 مركز امتحان من 1200 مركز حول العالم، وفاز معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة بالجائزة عن مصر والدول العربية وقارة أفريقيا، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة بهذه الجائزة حيث فاز بها المركز في عام 2017.
الخشت يشارك في فعاليات منتدى التعاون الدولي لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا
الخشت يشارك في فعاليات منتدى التعاون الدولي لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا
الخشت يشارك في فعاليات منتدى التعاون الدولي لمعاهد كونفوشيوس في أفريقيا
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