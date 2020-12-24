مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة لأبو الغيط بعد اختياره رئيسًا للجمعية المصرية للعمود الفقري

قدّم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ التهنئة للدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجمعية المصرية للعمود الفقري على مستوى الجمهورية.
وأشاد مجلس الجامعة بجهود أطباء وطبيبات جامعة الأزهر، والتي تجلت واضحة خلال جائحة فيروس كورونا منذ بدايتها في شهر مارس الماضي.
جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لجراحي العمود الفقري تضم في عضويتها جميع أساتذة جراحات العظام، والمخ والأعصاب بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحي.