مش عاوز يستنى لبعد الأولمبياد حتى.. أحمد عيد عبد الملك يكشف موقف مصطفى محمد من الاحتراف

أكد احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.









وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف ,,.





وأبدى مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن الزمالك وحدد وجهته القادمة وهي الإحتراف خارج مصر، مؤكدًا أنه يرغب في السير على خطى محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الإنجليري الحالي.





وبالفعل تلقى الأناكوندا عروض عديدة من الدوري الفرنسي، وكان يفاضل بينها وقت تواجد المستشار مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك، وكان قد أبلغه من قبل بالموافقه على رحيله قبل حل مجلسه.







