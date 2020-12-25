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رياضة

مش عاوز يستنى لبعد الأولمبياد حتى.. أحمد عيد عبد الملك يكشف موقف مصطفى محمد من الاحتراف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
أكد احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. 


وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف ,,. 

وأبدى مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن الزمالك وحدد وجهته القادمة وهي الإحتراف خارج مصر، مؤكدًا أنه يرغب في السير على خطى محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الإنجليري الحالي. 

وبالفعل تلقى الأناكوندا عروض عديدة من الدوري الفرنسي، وكان يفاضل بينها وقت تواجد المستشار مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك، وكان قد أبلغه من قبل بالموافقه على رحيله قبل حل مجلسه.


اشتعلت الأزمة في الوقت الحالي بعد تلقي مصطفى محمد عرض رسمي من نادي نانيت الفرنسي لضمه في الميركاتو القادم، ولكن لجنة الكرة في الزمالك كان لها رأس آخر أزعج اللاعب، بسبب اتجاهه الذي يرغب من خلاله تمثيل اسم مصر عالميًا مثل محمد صلاح كما ذكر المشرف العام على الكرة في حديثه عن مصطفى.
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