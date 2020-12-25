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اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم 25-12-2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وفقا لأخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودي فى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي فى بنك عودة نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودي فى المصرف العربي الدولي نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي فى بنك الإسكندرية نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودي فى المصري الخليجي 4.14جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي البنك الأهلي نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودي فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودي فى بنك كريدي اجريكول نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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