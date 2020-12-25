ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عرض خطة مركز بحوث المياه.. ربط منظومة البحث العلمي بمشروعات الري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
خلال اجتماع وزارة
خلال اجتماع وزارة الري
Advertisements
أمل مجدى
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا بتقنية الفيديوكونفرانس ومشاركة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومى لبحوث المياه وقيادات الوزارة والمركز لعرض ومناقشة الخطه البحثيه للمركز القومي لبحوث المياه. 

واستعرض الاجتماع الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي بحوث إدارة المياه وصيانة القنوات المائية والتابعين للمركز القومى لبحوث المياه ، والمشروعات المشتركة بين المعهدين وجهات الوزارة المختلفة خلال العام المالي الحالي ، والخطة البحثية المستقبلية للعام المالي القادم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢. 

و وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة ربط منظومة البحث العلمي والخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه بمتطلبات جهات الوزارة التنفيذية لحل مشاكل المياه في مختلف التخصصات. 

كما وجه الدكتور عبد العاطى بإعداد بحوث تطبيقية في مجال ترشيد المياه وتطبيق نظم الري الحديث ، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية ، وبرامج رفع كفاءة ادارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الري ، والاستفادة من نواتج تطهير الترع وورد النيل، واستخدام الأسماك مثل سمك البوري وغيرها في التخلص من الحشائش وما يمثله ذلك من عائد إقتصادي كبير. 

كما تضمن الاجتماع عرض ما تم إنجازه حتى الآن لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وبرامج صيانة الترع بعد تأهيلها.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة ، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل ٧ آلاف كم على مستوى المحافظات بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فى ختام زيارته لمصر.. وزير الري يلتقي وزير البيئة الكونغولي

وزير الري يبحث مع بعثة البنك الدولي استكمال برامج التعاون الاقتصادي مع مصر

مستشار وزير الري يتفقد المشروع القومي لتأهيل الترع بأسوان.. شاهد

وزير الرى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مرسيي "فاروق الباز" و"أنيس منصور" على نهر النيل

وزير الري: أولويه لقرى "حياة كريمة" فى مشروع تأهيل الترع

وزير الرى يناقش خطة الوزارة للعام المالي القادم 2021 /2022

ترشيحاتنا

اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي يطوي صفحة البريكست.. التفاصيل الكاملة والبنود

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب يجعله في ظل ظليل ويبعثه آمنا مطمئنا

الانخفاض مستمر لعام .. نائب يكشف مفاجأة بشأن أسعار البطاطس

فى ذكرى ميلاد أمنا الغولة .. سر خشونة صوتها ومنع إعلانها بسبب إيحاءات جنسية

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط