لوك جديد.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها على إنستجرام





وتألقت بها رانيا فريد شوقي ، ببلوزة أنيقة وجذابة باللون الأسود لتكشف عن جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا فريد شوقي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.





كما اختارت لون الشعر الذهبي كـ لوك جديد لشعرها، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.