ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لوك جديد.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها على إنستجرام

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:10 م
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وتألقت بها رانيا فريد شوقي، ببلوزة أنيقة وجذابة باللون الأسود لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا فريد شوقي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع.

كما اختارت لون الشعر الذهبي كـ لوك جديد لشعرها، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رفقة أطفالها.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال على إنستجرام

بـ الأحمر الجذاب.. هند صبري تستعرض أناقتها على إنستجرام

أنغام تستعرض أناقتها بإطلالة من الستينيات

ماكياج ناعم .. غادة عبد الرازق فى إطلالة أنيقة.. شاهد

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

بماكياج ناعم.. آمال ماهر تستعرض جمالها على إنستجرام

ترشيحاتنا

خاص.. مصدر بـ صن داونز يكشف: هل اقترب سيرينو من الانتقال للنادي الأهلي؟

إلغاء الفسحة أبرزها..البرلمان يطرح 5 سيناريوهات للتصدي لكورونا بالمدارس

الباز عن مهاجمي محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس: متطرفين

الوقت القاتل.. غزل المحلة يحقق أول فوز فى الدوري على حساب طلائع الجيش

عقوبة الطالب حال عدم ارتدائه الكمامة داخل الفصل.. تعليم النواب ترد

تقرير بريطاني يقترح بيع محمد النني لإنقاذ موسم أرسنال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. جوهرة تستعرض أناقتها احتفالا بالكريسماس

طلبت مساعدته لدخول الحمام.. اعتداء على الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل من زوجها.. تفاصيل

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور