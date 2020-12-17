تثير الجدل بجرأتها.. 20 إطلالة لـ ابنة رانيا فريد شوقي تبرز أنوثتها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصورلـ ابنة

بعد أن

وجهت الفنانة رانيا فريد شوفي رسالة إلى ابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.









ونشرت رانيا فريد شوقي صورة جديده مع ابنتها، وعلقت علي الصورة قائلة: "أحلي حضن في الدنيا ربنا يحفظ اولادنا جميعا و يبارك فيهم علي قد ما الواحد طيب لكن تيجي عند عيالي أكلك إلا الضنا مافيش أغلي منه سبحان الله في لحظة حياتك بتتغير وتلاقي نفسك عايش عشانهم و مش فارق معاك الدنيا كل هدفك هو حمايتهم وإسعادهم ومستقبلهم اللهم استودعك فلذة كبدي فأنت خير الحافظين love u my baby " .









وكانت ملك عوض ، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.



وظهرت ملك عوض برفقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي ، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ عدة أشهر بأحد الفنادق الكبرى في مصر.



كانت أحدث أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» خلال الفترة الأخيرة بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.



"الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.