درع وسيف ودماء.. شاهد البوستر الأول لفيلم "أهل الكهف"

طرح المنتج وليد منصور البوستر الأول لفيلم "أهل الكهف" والذي تصدره درع وسيف به دماء وهو ما شوق الجمهور للفيلم بشكل أكبر لما يحمله من أحداث مشوقة وأكشن بطريقة احترافية.





وانتهي صناع الفيلم من تصوير الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ٤ ايام متواصلة من التصوير جمعت معظم ابطال العمل، وواصل اليوم فريق العمل تصوير المشاهد في أحد الإستوديوهات بمنطقة الهرم حيث يستمر التصوير هناك عدة أيام.





واحتفل مؤخرا فريق العمل بانتهاء تصوير الديكور الأول للفيلم بحضور النجوم خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور.





فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد و احمد فواد سليم وصبري فوار وهاجر احمد، و من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور.





ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك وإستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم.





كان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني والذي عرض عام 2018 وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون حنيه.





فيلم "البدلة" يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة "تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، محمد ثروت، طاهر أبو ليلة"، قصة "تامر حسني، تأليف "أيمن بهجت قمر"، إنتاج "وليد منصور"، إخراج "محمد العدل".