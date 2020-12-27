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رياضة

الدحيل القطري يخطط لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:18 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن نادي الدحيل القطري يخطط للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة " العرب" القطرية، أن نادي الدحيل يستهدف ضم فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل وأن هناك اتصالات تمت بين إدارة نادي الدحيل ووكيل فرجاني ساسي، من أجل إنهاء الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الدحيل يرغب في ضم صفقات قوية، خلال الشتاء المقبل، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستستضيفها الدوحة، في شهر فبراير المقبل.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك في صيف 2021، وبالتالي يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه. 

وتبلغ القيمة التسويقية لفرجاني ساسي 2.5 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي. 

في سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة سموحة، غدا الاثنين، في الجولة الثالثة والمؤجلة من بطولة الدوري العام. 

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز التاسع. 
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