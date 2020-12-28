جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

انتهت علاقة عمرو دياب بزوجته دينا الشربيني بشكل نهائي، دون أن يعرف جمهور النجمين كيف كانت طبيعة العلاقة بينهما، وهل هي حب أم زواج، وهل كان الزواج عرفيا أم رسميا.
كما لم يعرف أحد، حتى الآن، السبب الحقيقي للخلاف، وما إذا كان رفض الهضبة إقامة حفل زفاف معلن، بحضور فني وإعلامي، أم رفضه حمل زوجته، أو حتى طلبه إنزال حملها إذا كانت حامل بالفعل.
مصدر مقرب من عمرو دياب فجر مفاجأة، مؤكدا في تصريحات خاصة أن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني كان زواجا عرفيا، لا رسميا، بموافقة الأهل، وبعلم الأسرتين والأصدقاء المقربين.
وأكد المصدر أن عمرو دياب لم يتزوج رسميا من دينا الشريني، وأنه لم يتزوج رسميا إلا من زوجته الأولى شيرين رضا، والثانية السعودية زينة عاشور.
وأضاف المصدر أن الزيجتين الأوليين انتهتا بالطلاق الرسمي، أما زواجه من دينا الشربيني فكان عرفيا، وانتهى بالاتفصال التام بين الزوجين، بعد أن وصل الخلاف بينهما لطريق مسدود.
وأكد المصدر أن الحمل سبب الخلاف، لكنه لم يؤكد - أو ينف - حدوث الحمل بالفعل، مشيرا لرغبة الهضبة عدم الإنجاب مجددا حسب اتفاقه مع زوجته منذ بدء العلاقة.
وكانت شائعات ترددت مؤخرا تتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، وهو ما نفاه لنا مصدر مقرب من الهضبة، مؤكدا عدم عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليا.
كما لم يعرف أحد، حتى الآن، السبب الحقيقي للخلاف، وما إذا كان رفض الهضبة إقامة حفل زفاف معلن، بحضور فني وإعلامي، أم رفضه حمل زوجته، أو حتى طلبه إنزال حملها إذا كانت حامل بالفعل.
مصدر مقرب من عمرو دياب فجر مفاجأة، مؤكدا في تصريحات خاصة أن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني كان زواجا عرفيا، لا رسميا، بموافقة الأهل، وبعلم الأسرتين والأصدقاء المقربين.
وأكد المصدر أن عمرو دياب لم يتزوج رسميا من دينا الشريني، وأنه لم يتزوج رسميا إلا من زوجته الأولى شيرين رضا، والثانية السعودية زينة عاشور.
وأضاف المصدر أن الزيجتين الأوليين انتهتا بالطلاق الرسمي، أما زواجه من دينا الشربيني فكان عرفيا، وانتهى بالاتفصال التام بين الزوجين، بعد أن وصل الخلاف بينهما لطريق مسدود.
وأكد المصدر أن الحمل سبب الخلاف، لكنه لم يؤكد - أو ينف - حدوث الحمل بالفعل، مشيرا لرغبة الهضبة عدم الإنجاب مجددا حسب اتفاقه مع زوجته منذ بدء العلاقة.
وكانت شائعات ترددت مؤخرا تتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، وهو ما نفاه لنا مصدر مقرب من الهضبة، مؤكدا عدم عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليا.