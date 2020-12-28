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فن

عمرو دياب يطرح أغنية "يا أنا يا لأ"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
طرح النجم عمرو دياب أغنية "يا أنا يا لأ" سادس أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، حيث روّج لها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

من ناحية أخرى تصدر الفنان عمرو دياب تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرحة أغنية طبل، وهي أغنية جديدة من أغاني ألبومه "يا أنا يا لاء".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن عزيز الشافعي، توزيع توما، ديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح صباح اليوم أغنية "يا دلعو" خامس أغنيات ألبومه، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ وألحان: سهم وتوزيع: عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح في وقت سابق أمس أغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و"بتهزر" وهي ثاني أغنيات ألبومه من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير، وأغنية "من العشم" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، ميكس وماستر أمير محروس، كما طرح أول أمس أغنية "فاكرني يا حب" وهي أول أغنيات الألبوم من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.
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