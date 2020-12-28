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فن

بعد طرح أغنية "طبل".. عمرو دياب تريند على تويتر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان عمرو دياب تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرحة أغنية طبل، وهي اغنية جديدة من اغاني البومه "يا انا يا لاء".

الاغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن عزيز الشافعي ، توزيع توما، ديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح صباح اليوم أغنية "يادلعو" خامس أغنيات ألبومه، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ وألحان: سهم وتوزيع: عادل حقي ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح في وقت سابق أمس أغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و"بتهزر" وهي ثاني أغنيات ألبومه من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير، وأغنية "من العشم" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس، كما طرح أول أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات الألبوم من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.
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