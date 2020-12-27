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توك شو

متحدث الرئاسة: "حياة كريمة" تخدم الصعيد.. والإعلان عن قائمة القرى والمراكز قريبا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:12 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
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قسم التوك شو
كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم،  وذللك بشأن المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية موضحا أن الاجتماع جاء لبحث قضايا التعليم والصحة والوحدات الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوعية الشباب والمرأة على كافة جوانب الحياة الخاصة بالقرى والنجوع ومحافظات مصر، وصولا لتغطية 4800 قرية على ثلاثة مراحل.

وقال «راضي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» إن المرحلة الأولى تخدم محافظات الصعيد خاصة القرى والمراكز وسيتم الإعلان عن قائمة أسامي المراكز قريبا. 

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالاضافة الي عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة"  وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية. 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك":" استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية ..سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".
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