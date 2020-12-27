مقتل وإصابة 47 في صراع مسلح بإقليم دارفور

قتل 13 شخص وأصيب 34 آخرين في السودان خلال تجدد صراع قبلي مسلح في إقليم دارفور.





وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الحادث جاء بعد تجدد نزاع حول الأرض بين قبيلتي المساليت والفلاتة في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور.





وقررت سلطات الأمن في ولاية جنوب دارفور نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح بجانب تشكيل لجنة تحقيق.





وشهدت منطقة قريضة بجنوب دارفور اشتباكات عنيفة بين القبيلتين مؤخرا، أسفرت عن مقتل العشرات بسبب النزاع على الأراضي وتبعيتها.



