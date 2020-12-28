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ديني

خالد الجندي: الشيوخ ليسوا مقدسين.. وبعض الناس يتخذونهم أربابا من دون الله

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:42 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس يقدسون الشيوخ.

وأضاف «الجندى»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الشيخ ليس شخصًا مقدسًا وبعض الناس يتخذون الشيوخ أربابًا من دون الله.

وتابع: إن كلام الشيوخ ليس مقدسًا أو منزلًا من السماء ولا يأتيه الباطل، وبعض الناس «لو اثنين شيوخ اختلفوا في فتوى أو مسألة ما وأنا بحقب واحد فيهم، وقتها يبدأ بالتطاول على الشيخ الثاني ويعتبر رأيه ملزما ومنزلا ولا يسمع للمخالف».

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أفاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأن الشريعة الإسلامية منعت تربية الكلاب داخل المنزل، ولم تمنع تربية الحيوانات الأخرى داخل المنزل، طالما لم يكن فيها إضرار بالإنسان.

 
وذكر «الجندى»، أن سبب عدم تربية الكلاب داخل المنزل من الأمور الغيبية التى نعمل فيها العقل، متابعًا: «طالما الأمر مُتعلق بالغيبيات لا نعمل العقل فيها، مثل عدم تربية الكلاب داخل المنزل، أو البسملة عند تناول الطعام، والأكل باليد اليمنى، فالإسلام يدور مع المصلحة، والإمام مالك قال هذه عبادة امتثالية سواء ظهرت العلة أو لم تظهر ولا يجوز تبريرها بمنطق عقلى».

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ولفت إلى أن الكلب طاهر عند الإمام مالك رضي الله عنه، ويجوز اقتناؤه -شراؤه- في حال الضرورة عند جمهور الفقهاء، مثل استخدامه للحراسة أو الكشف عن المتفجرات أو المخدرات، أو الصيد، أول لقيادته للأعمى إن لم يجد وسيلة أخرى غيره.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية «الحدث اليوم»، أنه لا يجوز اقتناء الكلب للتسلية في الإسلام، وهذا أمر تعبدي، علينا أن ننفذه.

وأشار إلى أن تربية الكلب في المنزل أمر لا يجوز بإجماع العلماء إلا لضرورة، وعلى هذا وجود الكلاب داخل المنزل لغير ضرورة يمنع دخول الملائكة، متابعًا سوف يتساءل البعض قائلًا: "طب يمنع دخول الملائكة ليه... هي الملائكة بتخاف من الكلاب، ماليش دعوة، هذا أمر تعبدي".

ونوه بأن آراء الفقهاء الأربعة مُختلفة فى حكم نجاسة الكلب ونقضه للوضوء، منوها بأن الإمام أبى حنيفة يرى أن ظاهر الكلب ليس نجسًا ولكن النجس فقط هو لعابه وبالتالى فالوضوء ينتقض بوصول اللعاب للجسد.


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