خالد الجندي: سبب منع تربية الكلاب في المنزل من الأمور الغيبية

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية «الحدث اليوم»، أنه لا يجوز اقتناء الكلب للتسلية في الإسلام، وهذا أمر تعبدي، علينا أن ننفذه.





وأشار إلى أن تربية الكلب في المنزل أمر لا يجوز بإجماع العلماء إلا لضرورة، وعلى هذا وجود الكلاب داخل المنزل لغير ضرورة يمنع دخول الملائكة، متابعًا سوف يتساءل البعض قائلًا: "طب يمنع دخول الملائكة ليه... هي الملائكة بتخاف من الكلاب، ماليش دعوة، هذا أمر تعبدي".



