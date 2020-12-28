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منوعات

مشهد مؤثر لغوريلا رضيع يحتضن أمه بعد يومين من ولادته

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:00 م
أحمد شريف

في مشهد مؤثر ولطيف تشبث  غوريلا حديثي الولادة تشبث بأمها بعد يومين من ولادته، حيث  احتفلت حديقة حيوان بريستول البريطانية، الحيوان بأنجاب غوريلا ثانية  بعد  من ستة أشهر.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أنجبت غوريلا توني بشكل طبيعي  في منزل غوريلا ، الذي يقع في قلب منطقة الجذب الشعبية في الحديقة البريطانية.


 ولدت الغوريلا أحدث أبناءها  بعد أربعة أشهر فقط من ولادة غوريلا أخرى ، كالا  الذي يربيه الحراس  بعد أن كافحت والدته لرعايته.


وقالت حديقة حيوان بريستول إن الحراس وصلوا صباح الثلاثاء ليجدوا توني تحتضن الطفل السليم بين ذراعيها.

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