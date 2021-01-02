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فن

رضوى الشربيني توجه رسالة إلى جمهورها عبر انستجرام

السبت 02/يناير/2021 - 02:16 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني ، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة : اللى هيفضل ماسك فى قساوه اللى فات... عمره ما هيشوف حلاوه اللى جاى ... يوم جديد...سنه جديده على الحلوين.. و كل سنه وانتم طيبين 2021"..

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.  

وسبق ان وجهت الإعلامية رضوى الشربيني ،رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس". 

فيما وجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول". 

وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، ويكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".

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