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فن

بدون عزاء.. تفاصيل جنازة حماة آسر ياسين

السبت 02/يناير/2021 - 01:38 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
توفيت قبل قليل، سها إبراهيم الوكيل، حماة الفنان آسر ياسين، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.

وأعلن "ياسين" نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" حيث نشر صورة جمعته بها هي وزوجته وعلق عليها ناعيًا إياها.

وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل، بعد وعكة صحية شديدة، برجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة".

ومن المقرر أن تشيع الجنازة اليوم السبت من مسجد الإمام الشافعي، بعد صلاة العصر.

ووفقًا لأسرة الراحلة فإن العزاء سيقتصر على صلاة الجنازة فقط.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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