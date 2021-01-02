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سيارات

مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021

السبت 02/يناير/2021 - 02:02 م
صدى البلد
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صبري طلبه
يبدو أن الرقم 5 يحمل معه اطلاله الصانع الصيني، فظهرت العلامة التجارية شيري بالاصدار اريزو 5، و تألقت ايضا شركة ام جي الصينية بالايقونة MG 5، واللذين ينتموا إلى فئة السيارات السيدان، ولكن لكل منهما طابع خاص من حيث القدرات الفنية و التقنية، وايضا من ناحية التصميم.

1- إم جي 5 موديل 2021
زودت MG 5  بمحرك رباعي الاسطوانات ، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء "CVT"، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كم.
دعمت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبرنامج والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC، وأيضا برنامج التوازن الإلكتروني .ESP

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة  MG 5 موديل 2021
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 216.990 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 237.990 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 254.990 جنيه.

2- شيري اريزو 5 موديل 2021 
تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصان، ، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن / متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة اليدوي، والاوتوماتيكي الأداء.
وبهذه الامكانيات يمكن لـ شيري اريزو 5 أن تتسارع من وضع الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، بينما يبلغ استهلاقها من الوقود نحو 7 لتر، وذلك عند قطعها لمسافة تقدر بـ 100 كم.
حصلت السيارة على العديد من مواصفات الامن والسلامة والتي شملت، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني.
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 :
الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين / فرش جلد موديل 2021 محرك   1500 بسعر170.500  جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك AT / BASELINE موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر188.600  جنيه
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 AT / BASELINE LEATHER محرك 1500 سي سي بسعر190.500  جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021  هاى لاين محرك 1500  سي سي بسعر203.500  جنيه.
مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021
مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021
مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021
مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021
مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021
مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021
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