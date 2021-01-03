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رياضة

إيهاب جلال يستقر على تشكيل المقاصة لمواجهة الإسماعيلى

الأحد 03/يناير/2021 - 11:22 ص
إيهاب جلال مدرب
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
استقر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى اليوم، الأحد، بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.


ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع: حسن فتحى وأحمد صبيحة "أسامة العزب" وعاصم سعيد ومحمد دسوقي.

خط الوسط: هشام محمد وخالد أوتشو وشيملس بيكلى.

خط الهجوم: باولن فوافي ورجب عمران ومروان حمدي "مفتاح طقطق".


وكان إيهاب جلال أعلن قائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلى والتى ضمت كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وصلاح عاشور وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي، بجانب ثنائي فريق الشباب مواليد 99 أحمد عيد وخالد مصطفى.

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