إيهاب جلال يستقر على تشكيل المقاصة لمواجهة الإسماعيلى

استقر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى اليوم، الأحد، بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود حمدى
خط الدفاع: حسن فتحى وأحمد صبيحة "أسامة العزب" وعاصم سعيد ومحمد دسوقي.
خط الوسط: هشام محمد وخالد أوتشو وشيملس بيكلى.
خط الهجوم: باولن فوافي ورجب عمران ومروان حمدي "مفتاح طقطق".
وكان إيهاب جلال أعلن قائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلى والتى ضمت كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وصلاح عاشور وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي، بجانب ثنائي فريق الشباب مواليد 99 أحمد عيد وخالد مصطفى.