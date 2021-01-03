إيهاب جلال يستقر على تشكيل المقاصة لمواجهة الإسماعيلى

استقر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى اليوم، الأحد، بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.





خط الهجوم: باولن فوافي ورجب عمران ومروان حمدي "مفتاح طقطق".





ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمود حمدىخط الدفاع: حسن فتحى وأحمد صبيحة "أسامة العزب" وعاصم سعيد ومحمد دسوقي.خط الوسط: هشام محمد وخالد أوتشو وشيملس بيكلى.وكان إيهاب جلال أعلن قائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلى والتى ضمت كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وصلاح عاشور وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي، بجانب ثنائي فريق الشباب مواليد 99 أحمد عيد وخالد مصطفى.