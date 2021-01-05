أضرار تكميم المعدة.. وأبرز مميزاتها وعيوبها

في خسارة الوزن بالعديد من الطرق، ولكن عليه اللجوء إلى مختصين لتجنب

بعد قيام المريض من العملية مباشرة، ولكن هذا النوع من العمليات

غير الشائعة، فإن عملية تكميم المعدة تساهم فى زيادة الحرق 10 أضعاف المعدل الطبيعي للمريض، ما يساهم فى نزول الوزن من خلال إزالة الهرمون المسئول عن الحرق، حيث يبدأ الشخص فى فقدان الوزن خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور بعد إجرائها

أضرار التكميم على المدى البعيد

إذا تمت على يد جراحين غير متخصّصين في جراحة السمنة ودون إشراف من أخصائي التغذية، وذلك حتى تحد من الأعراض المصاحبة للعملية.

أضرار التكميم على المدى البعيد، والتي قد تحدث نسبتها ضئيلة، إلا ان القيام بعملية تكميم المعدة تمنع

1- تغير في طعم الماء. 2- ألم في المعدة بعد العملية مباشرة . وعلى الرغم من أضرار التكميم على المدى البعيد، والتي قد تحدث نسبتها ضئيلة، إلا ان القيام بعملية تكميم المعدة تمنع الأمراض المرافقة للسمنة يمكن السيطرة عليها، مثل: السكري وارتفاع الكوليسترول وأمراض التنفس.

، وبعض الأعراض الطبيعية المصاحبة لها، رغم أن معدل الأمان فيها يقترب من 100%، وخاصة أن نسبة الخطورة فيها تكاد منعدمة تماما.

أضرار قص المعدة

تعمل على حل المشكلة الجذرية التي يعانيها مما يجعلها أفضل من شفط الدهون لأنه يستهدف أصل المشكلة بينما الدهون المتمركزة في مناطق الجسم هي عرض طبيعي نتيجة لمعدلات الحرق الضعيفة التي ينتجها الجسم، ولكن الضرر إن لم يتم استئصال الجزء المراد بالضبط من المعدة أو عدم استئصاله بشكل كامل قد يؤدي إلى تمدد المعدة من جديد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة وزن المريض بينما إجراء العملية بالشكل الصحيح الدقيق سيؤثر إيجابا على المريض ويحقق له النتائج المرجوة.

وعن أضرار قص المعدة، فإنها تعمل على حل المشكلة الجذرية التي يعانيها مما يجعلها أفضل من شفط الدهون لأنه يستهدف أصل المشكلة بينما الدهون المتمركزة في مناطق الجسم هي عرض طبيعي نتيجة لمعدلات الحرق الضعيفة التي ينتجها الجسم، ولكن الضرر إن لم يتم استئصال الجزء المراد بالضبط من المعدة أو عدم استئصاله بشكل كامل قد يؤدي إلى تمدد المعدة من جديد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة وزن المريض بينما إجراء العملية بالشكل الصحيح الدقيق سيؤثر إيجابا على المريض ويحقق له النتائج المرجوة.

إنقاص الوزن بشكل فوري عقب الانتهاء من العملية، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

أضرار عملية التكميم على الحمل

وأوضحت العديد من الدراسات، ان أضرار عملية التكميم على الحمل، في انه يجب

واكدت العديد من الدراسات، ان هناك حالات يجب أن تتوخى الحذر والمتابعة مع الطبيب باستمرار لتجنب أضرار عملية التكميم، حتى لا تحدث مضاعفات، ومن أبرز الحالات هن السيدات المتزوجات والحوامل.

أضرار عملية التكميم

هناك بعض الأشخاص، يمكن ان تسبب لهم بعض اضرار عملية التكميم ؛ حيث ينصحهم الأطباء بعدم إجرائها واللجوء إلى حلول أخرى لإنقاص الوزن، مثل الشخص الذي يعاني من ارتجاع شديد ومزمن بالمريء، لن نستطيع أن ننصحه بعملية تكميم المعدة لأنها من الممكن أن تزيد من الأعراض وتجعلها أسوأ.





تعتبر عملية تحويل المسار هي الجراحة المناسبة لتجنب أضرار عملية التكميم ومنع زيادة الوزن والارتجاع، ونكون حققنا كلا الهدفين: علاج السمنة والارتجاع معا، بالإضافة إلى الأشخاص الذي يكون مؤشر كتلة جسمهم BMI أقل من ٣٢، ستكون هناك لديه فرصة لنزول الوزن عن طريق إتباع نظام صحي متوازن ورياضة أو عن طريق الكبسولة الذكية. لتجنب





ولا يجب على الأطفال اجراء عملية تكميم المعدة ، والذين هم تحت سن ١٢ سنة المصابين بسمنة مفرطة، سيكون علينا الانتظار لحين بلوغهم هذا السن مع متابعتهم بنظام غذائي ورياضي مركز دون التدخل بأي عمليات جراحية و لتجنب . أضرار عملية التكميم





ولا يجب إجراء عملية تكميم المعدة للسيدات بعد الولادة مباشرة أو أثناء الرضاعة ويتم تأجيل العملية لما بعد الفطام لمنع تأثر كمية اللبن للطفل أو على الأقل لمدة ستة أشهر بعد الولادة في حالة الرضاعة الصناعية لحين عودة الأم لصحتها الكاملة لتجنب أضرار عملية التكميم .





بالإضافة إلى أى شخص يأخذ كميات كبيرة من الكورتيزون كعلاج لفترات طويلة، يجب ان يتجنب أضرار عملية التكميم لسببين؛ حيث أن الكورتيزون من الممكن أن يؤخر عملية شفاء والتئام المعدة بعد التكميم، مما قد يؤدي إلى حدوث التهابات أو تسريب، كما أن الكورتيزون في حد ذاته قد يكون هو السبب في زيادة الوزن، وبالتالي فإنه يستحيل معه النزول في الوزن أثناء العلاج.



