أضرار تكميم المعدة.. وأبرز مميزاتها وعيوبها

هناك بعض اضرار تكميم المعدة والتي منها ما يحدث على المدى البعيد ومنها ما يحدث بعد قيام المريض من العملية مباشرة، ولكن هذا النوع من العمليات يتناسب مع مريض السمنة المفرطة الذي فشل في خسارة الوزن بالعديد من الطرق، ولكن عليه اللجوء إلى مختصين لتجنب اضرار تكميم المعدة.
وبخلاف اضرار تكميم المعدة غير الشائعة، فإن عملية تكميم المعدة تساهم فى زيادة الحرق 10 أضعاف المعدل الطبيعي للمريض، ما يساهم فى نزول الوزن من خلال إزالة الهرمون المسئول عن الحرق، حيث يبدأ الشخص فى فقدان الوزن خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور بعد إجرائها مباشرة، وفيما يلي سنقوم بمناقشة اضرار تكميم المعدة، وأبرز مميزاتها وعيوبها.
أضرار التكميم على المدى البعيد
يتم اللجوء لـ عمليات تكميم المعدة للتخلص من البدانة، ولكن يمكن ان يكون لهذه العملية أضرار التكميم على المدى البعيد ، وبعض الأعراض الطبيعية المصاحبة لها، رغم أن معدل الأمان فيها يقترب من 100%، وخاصة أن نسبة الخطورة فيها تكاد منعدمة تماما.
ومن أبرز أضرار التكميم على المدى البعيد ان هناك بعض التغيرات يشعر بها المريض بعد عمليات التكميم، وكل هذه التغيرات طبيعية لدرجة متناهية، مثل :
1- تغير في طعم الماء.
2- ألم في المعدة بعد العملية مباشرة .
وعلى الرغم من أضرار التكميم على المدى البعيد، والتي قد تحدث نسبتها ضئيلة، إلا ان القيام بعملية تكميم المعدة تمنع الأمراض المرافقة للسمنة يمكن السيطرة عليها، مثل: السكري وارتفاع الكوليسترول وأمراض التنفس.
2- ألم في المعدة بعد العملية مباشرة .
وعلى الرغم من أضرار التكميم على المدى البعيد، والتي قد تحدث نسبتها ضئيلة، إلا ان القيام بعملية تكميم المعدة تمنع الأمراض المرافقة للسمنة يمكن السيطرة عليها، مثل: السكري وارتفاع الكوليسترول وأمراض التنفس.
وترفع السمنة معدلات الوفيات أكثر من التدخين، وليس من الضروري القيام بعمليات السمنة لكل مريض سمنة ولكن تأتي الجراحة بعد الفشل في الوصول للوزن المثالي من خلال محاولات الرجيم والرياضة.
ويمكن ان يحدث أضرار التكميم على المدى البعيد، إذا تمت على يد جراحين غير متخصّصين في جراحة السمنة ودون إشراف من أخصائي التغذية، وذلك حتى تحد من الأعراض المصاحبة للعملية.
أضرار قص المعدة
من اهم أضرار قص المعدة، انه لا يتم إنقاص الوزن بشكل فوري عقب الانتهاء من العملية، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.
وعن أضرار قص المعدة، فإنها تعمل على حل المشكلة الجذرية التي يعانيها مما يجعلها أفضل من شفط الدهون لأنه يستهدف أصل المشكلة بينما الدهون المتمركزة في مناطق الجسم هي عرض طبيعي نتيجة لمعدلات الحرق الضعيفة التي ينتجها الجسم، ولكن الضرر إن لم يتم استئصال الجزء المراد بالضبط من المعدة أو عدم استئصاله بشكل كامل قد يؤدي إلى تمدد المعدة من جديد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة وزن المريض بينما إجراء العملية بالشكل الصحيح الدقيق سيؤثر إيجابا على المريض ويحقق له النتائج المرجوة.
وبخلاف أضرار قص المعدة، فإنه يتم إجرائها بالمنظار دون اللجوء إلى إجراءات جراحية معقدة وتستغرق حوالي 35 دقيقة فقط يتم فيها فتح أربع ثقوب في الجلد يتراوح كل ثقب نصف سنتيمتر فقط ولكن يشترط لنجاحها خبرة الجراح.
و لتجنب أضرار قص المعدة، فيجب ان تعتمد على أسباب اختيار العملية ثم التقنية المستخدمة في العملية ثم حياة المريض بعد العملية من حيث وصوله إلى النتائج المطلوبة و المرجوة وهو الجزء الأهم من تجنب حدوث مضاعفات تذكر؛ حيث يتم إنقاص الوزن بالتدريج في فترة من 6 إلى 9 أشهر في حال تمت العملية بشكل سليم وصحي.
أضرار عملية التكميم على الحمل
هناك الكثير من أصحاب الوزن الزائد يتجهون لإجراء عمليات تكميم المعدة، لخسارة الدهون، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وقد تشعر السيدات في فترة الحمل مع اكتساب الكثير من اللون اهم بحاجة لفقدان هذا الوزن، وهو ما يجعلنا نتطرق لـ أضرار عملية التكميم على الحمل
أضرار عملية التكميم
هناك بعض الأشخاص، يمكن ان تسبب لهم بعض اضرار عملية التكميم؛ حيث ينصحهم الأطباء بعدم إجرائها واللجوء إلى حلول أخرى لإنقاص الوزن، مثل الشخص الذي يعاني من ارتجاع شديد ومزمن بالمريء، لن نستطيع أن ننصحه بعملية تكميم المعدة لأنها من الممكن أن تزيد من الأعراض وتجعلها أسوأ.
تعتبر عملية تحويل المسار هي الجراحة المناسبة لتجنب أضرار عملية التكميم ومنع زيادة الوزن والارتجاع، ونكون حققنا كلا الهدفين: علاج السمنة والارتجاع معا، بالإضافة إلى الأشخاص الذي يكون مؤشر كتلة جسمهم BMI أقل من ٣٢، ستكون هناك لديه فرصة لنزول الوزن عن طريق إتباع نظام صحي متوازن ورياضة أو عن طريق الكبسولة الذكية.
ولا يجب على الأطفال اجراء عملية تكميم المعدة، والذين هم تحت سن ١٢ سنة المصابين بسمنة مفرطة، سيكون علينا الانتظار لحين بلوغهم هذا السن مع متابعتهم بنظام غذائي ورياضي مركز دون التدخل بأي عمليات جراحية و لتجنب أضرار عملية التكميم.
ولا يجب إجراء عملية تكميم المعدة للسيدات بعد الولادة مباشرة أو أثناء الرضاعة ويتم تأجيل العملية لما بعد الفطام لمنع تأثر كمية اللبن للطفل أو على الأقل لمدة ستة أشهر بعد الولادة في حالة الرضاعة الصناعية لحين عودة الأم لصحتها الكاملة لتجنب أضرار عملية التكميم.
بالإضافة إلى أى شخص يأخذ كميات كبيرة من الكورتيزون كعلاج لفترات طويلة، يجب ان يتجنب أضرار عملية التكميم لسببين؛ حيث أن الكورتيزون من الممكن أن يؤخر عملية شفاء والتئام المعدة بعد التكميم، مما قد يؤدي إلى حدوث التهابات أو تسريب، كما أن الكورتيزون في حد ذاته قد يكون هو السبب في زيادة الوزن، وبالتالي فإنه يستحيل معه النزول في الوزن أثناء العلاج.
واكد العديد من الباحثين، انه يمكن تجنب أضرار عملية التكميم للشخص المصاب بداء السكري من النوع الثاني، وفي هذه الحالة تكون عملية تحويل المسار تكون هي الحل الأمثل، لقدرتها على الشفاء من السكري.
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مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة
هناك العديد من مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة، حيث ان اهم مميزاته إلى أن المريض يتخلص من حوالي 80% من المعدة وهذا الجزء يقوم بإفراز هرمون الجوع «الجريللين» ، وهرمونات أخرى وبالتالي تقل شهيته تجاه الطعام ويشعر بالشبع لفترات طويلة.
ومن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة أنها تساعد على الشفاء من مرض السكر بنسبة كبيرة جدًا ، لافتًا إلى أنها لا تغير من فسيولوجية عمل الجهاز الهضمي وبالتالي ليس لها أي مضاعفات.
وعن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة، أن المريض يغادر المستشفى بعد يوم واحد فقط، ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد أسبوعين ، موضحًا أن المريض يفقد 30% من وزنه بعد أول ثلاثة شهور، و 50% من الوزن بعد ستة أشهر، ويستمر في النزول حتى يصل إلى الوزن المثالي بعد عام ونصف.
وعن عيوب عملية تكميم المعدة، فإنها عملية آمنة تمامًا، لكن يمكن القول إن الجزء الذي يتم قصه من المعدة لا يمكن إعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى ان إنقاص الوزن لا يتم بشكل فوري عقب الانتهاء من عملية تكميم المعدة ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.
ولا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن اضرار تكميم المعدة من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المصدر: موقع Pub med / mayoclinic