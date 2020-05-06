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مرأة

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:31 م
هل عملية تكميم المعدة
هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟
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حياة عبد العزيز
تتكون المعدة من 4 أجزاء رئيسية وعملية تكميم المعدة تقوم بتصغييرها بشكل طولي وبالتالي ليس هناك تغيير في وظائف المعده او خلل وظيفي وأشار الدكتور شريف نبيل استشاري  جراحة المناظير والسمنة لـ"صدى البلد"، أنه من الممكن عدم الحاجة إلى تناول المكملات الغذائية و الفيتامينات على المدى البعيد، و لكن خلال الشهور الاولي يجب تناول بعض المكملات بسبب عدم التمكن من تناول كل أنواع الأطعمة في الفترة الاولي .

وأكد أن  الأشخاص اللذين خضعوا لعملية تكميم المعدة من فتره قريبة، وهذا رمضان الأول عليهم يجب اتباع بعض الإرشادات الصحية للحفاظ على سلامتهم.

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- تنقسم وجبة الإفطار على 3 دفعات.
- تنقسم وجبة السحور على 3 دفعات.
- شرب كمية وفيرة من السوائل الباردة والدافئة مع تجنب القهوة والنسكافية.
- شرب الماء بحد أدنى لتر ونصف.
- تجنب تناول التسالي مثل اللب والسوداني والمكسرات.
- تناول الحلويات بكميات قليلة.
- الحرص على الفيتامينات.
- المشي يوميا لمدة نصف ساعة.
- ممارسة التمرينات الرياضية لمدة ثلث ساعة.
- مضغ الطعام جيدا.
- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الفلفل والشطة.
- تجنب شرب المشروبات الغازية.
- تناول منتجات الألبان وشرب الحليب.
- تناول الفاكهة بكثرة.
دكتور شريف نبيل استشاري جراحة المناظير و السمنة دكتور شريف نبيل استشاري جراحة المناظير و السمنة
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