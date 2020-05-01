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مرأة

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث بالجسم بعد عملية تكميم المعدة؟

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:31 م
ماذا يحدث بالجسم
ماذا يحدث بالجسم بعد عملية تكميم المعدة ؟
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حياة عبد العزيز
الكثير من السيدات والرجال يفكرون في عملية تكميم المعدة بعد أن يصل وزنهم لرقم كبير، حيث يضعهم تحت أزمة نفسية كبيرة، ولكن هل عمليات تكميم المعدة مفيدة أم ضارة؟ يجب على تلك السؤال الدكتور شريف نبيل استشاري جراحة المناظير والسمنة.

أكد الدكتور شريف نبيل استشاري جراحة المناظير والسمنة لـ"صدى البلد"، أن عمليات تكميم المعدة تؤثر على الصحة بشكل كبير بالإيجاب، ولا يؤخذ باعتباره شكلًا تجميليًا فقط.

وتابع أن مدى نجاح عملية تكميم المعدة يتوقف على مدى تأثيرها على صحة الجسم وليس خسارة الوزن والشكل الجمالي، ومن أبرز فوائد عملية تكميم المعدة على الصحة هي :

- تحسين صحة الجهاز التنفسي.
- خسارة كبيرة بالوزن.
- الحد من مخاطر ارتفاع أو إنخفاض ضغط الدم.
- تجنب مخاطر مرض السكري.
- علاج تأخر الإنجاب عند السيدات والرجال.
- علاج بعض المشكلات الصحية في الجهاز الهضمي.

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وأشار استشاري جراحة المناظير والسمنة إلى أن مرضى السكر تستغنى عن حقن الأنسولين بعد عملية تكميم المعدة، كما تأخر أو تمنع حدوث مضاعفات أي مرض يعاني منه المريض.
دكتور شريف نبيل استشاري جراحة المناظير و السمنة دكتور شريف نبيل استشاري جراحة المناظير و السمنة
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