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لمرضى الكوليسترول.. اتبع 6 نصائح صحية في رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:31 م
لمرضى الكوليسترول
لمرضى الكوليسترول .. اتبع 6 نصائح صحية في رمضان
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حياة عبد العزيز
ارتفاع الكوليسترول في الدم من الأمراض المزمنة، التي تعاني منها الكثير من الأشخاص، لذلك يجب ان تتفادى الخطر في رمضان بإتباع بعض الإرشادات الصحية.

وكشفت الدكتور رودينا عبد الرحمن خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عدة نصائح لمرضى الكوليسترول في رمضان.

نصائح لمرضى الكوليسترول في رمضان :

- تناول القليل من السعرات الحرارية.
- ممارسة التمرينات الرياضية البسيطة في المنزل.
- تناول وجبة الإفطار متكاملة حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن.
- تناول الفاكهة بين الإفطار والسحور.
- شرب الماء بين الوجبتين.
- عدم النوم مباشرة بعد تناول السحور.

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