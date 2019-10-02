5 خرافات عن عمليات تكميم المعدة.. أبرزها القيء المستمر

نسمع كثيرا عن بعض الأقاويل التي تتردد عن عملية تكميم المعدة، وهو ما يجعل البعض يخاف من إجرائها، وفي هذا الصدد رد الدكتور محمد أبو النجا أستاذ مساعد الجراحة العامة للأورام والمناظير بكلية طب عين شمس واستشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير وعضو كلية الجراحين الملكية بانجلترا، أبرز الشائعات التي تتردد حول عمليات تكميم المعدة ، وهي:



1- مشكلة تساقط الشعر:

وتابع ابو النجا في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان مشكلة تساقط الشعر لا علاقة لها بالتكميم فهو عرض مصاحب، لأي نزول سريع في الوزن ولا علاقة له بتكميم المعدة. فيجب أن يعلم المريض أنه بمجرد ثبات وزنه ستعود الأمور لطبيعتها بالإضافة إلى أن الطبيب يمنح المريض فيتامينات للتقوية.



2-الهزال:

أكد ابو النجا ان عمليات تكميم المعدة لا يمكنها ان تتسبب في هزال، فهو اعتقاد خاطئ، حيث ان دور العملية هو التقليل من عدد السعرات الحرارية التي تدخل الجسم للحصول على جسم صحي.



3- نحافة الوجه:

أوضح ابو النجا انه لا توجد علاقة بين عجز الوجه والتكميم فإن تخسيس الوجه جزء من تخسيس الجسد فأي شخص يجرب ريجيم أول ما ينقص وزنه هو الوجه حتى يصبح متناسقا من جسمه في المستقبل إذن أن الأمر لا علاقة له بالتكميم فالصفة التجميلية تعتمد على التناسق بصفة عامة.



4- القيء المستمر:

وأشار ابو النجا، إلى انه من الممكن حدوث التهاب بالمعدة ولكنه مرض معرض له الشخص الطبيعي وليس بسبب إجراء عمليات التكميم.



5- الأنيميا:

ويمكن ان تحدث الأنيميا عند الأشخاص الذين قاموا بعمليات تكميم المعدة، وذلك إن لم يحصلوا على وجبات متكاملة ومثالية وصحية، لذا يجب المتابعة مع الطبيب بتناول جميع العناصر الغذائية أهمها الحديد وفيتامين د، وسي، و أ، وب.