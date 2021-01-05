حكم اقتناء الكلاب للعب مع الأطفال الصغار .. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز اقتناء الكلاب من أجل استئناس الأطفال بها في المنزل، منوها بأن البعض قد يكون لديه ابن أو بنت فيقتني كلبا من اجل اللعب مع الطفل ليملأ وقته به.





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن أمراض التوحد انتشرت بين الأطفال وعندنا من الفقه متسع بما فيه رحمة للناس، منوها بأنه لو تم اقتناء الكلب فعلينا أن نأخذ الاحتياطات في التعامل معها.





وأشار إلى أن الكلب ليس نجسا، منوها بأنه لو لم تكن هناك حاجة لاقتناء الكلب، فيجوز شراؤه وتخصيص مكان له خارج مكان المبيت في المنزل.





وذكر أن مسألة تربية الكلاب واقتنائها فيها متسع والقاعدة الفقهية في ذلك "لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المتفق عليه".





طهارة الكلب