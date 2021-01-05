حالة نادرة.. ميلاد أول كلب في العالم لونه أخضر

في حالة استثنائية وغير مسبوقة من قبل، ولد جرو صغير باللون الأخضر، وأطلق عليه اسم Grinch"" ليكون مناسبًا للونه وحالته التي وجد عليها، حيث خطف أنظار من رآه بشكله المختلف.





وُلد الكلب ذو اللون غير المعتاد في ولاية جورجيا السوفيتية السابقة ليلة رأس السنة، وتظهر اللقطات التي تم التقاطها بواسطة مصور الأخبار بقناة Rustavi2"" الكلب وهو يتم انتشاله ورفعه أمام الكاميرا، ثم تتم إعادته إلى أمه، حيث يمكن رؤيته وهو يشرب من حليبها.





ومنذ ذلك الحين ، أوضح مالك الكلب والذي يدعى" بيسو " أنه يربي كلابًا لمدة 5 سنوات وليست لديه نية لبيع أحدث إضافة للعائلة وهو الكلب ذو اللون الأخضر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وقال "بيسو" هذه المرة أنجبت سبعة وواحد أخضر، مضيفًا: "قيل لي أنه لم يحدث قط، مثل هذه الحالة في بلدي أو في الخارج".



