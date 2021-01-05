وزير الخارجية السعودي يجري اتصالات هاتفية بنظيريه العماني والكويتي

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الكويتي، الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





كما أجرى اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.





واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وأعلنت الكويت أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.





وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.





وأوضحت أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء أمس.



