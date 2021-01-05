فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولى

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (28) من مكافأة النشر الدولي، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية ، وتستمر فترة التقدم من 3/ 1/ 2021 وحتى 31 / 1/ 2021 .
ويمكن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين فى التقدم بأبحاثهم من خلال الرابط التالى :
وفي سياق اخر تفقد اليوم الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مباني ومنشآت كلية التربية بمرافقة الدكتور ماجد أبو العينين عميد الكلية والسادة الوكلاء وأمينة الكلية ومديري إدارات المشتريات والشئون العامة.
ويأتي ذلك فى إطار متابعة تنفيذ خطة مشروعات تطوير البنية التحتية بكلية التربية جامعة عين شمس والتى يرعاها أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير الجامعة.