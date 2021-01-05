فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولى

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (28) من مكافأة النشر الدولي، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية ، وتستمر فترة التقدم من 3/ 1/ 2021 وحتى 31 / 1/ 2021 .



