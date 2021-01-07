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فن

الثقافة تبدأ تلقي طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك"

الخميس 07/يناير/2021 - 02:33 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات لإعداد الممثل في مختلف فنون المسرح، والتي تنطلق في 5 محافظات هى بني سويف ، كفر الشيخ ، بور سعيد ، الجيزة ، اسوان حيث تم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وعبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتي منتصف فبراير  المقبل. 

وقالت عبد الدايم في بيان، الخميس، إن ورشة ابدأ حلمك تعد أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة ، وأضافت أنها تهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع الى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصري ، مشيرة الى ان المرحلة الأولى التي تم تنفيذها فى محافظات اسيوط ، الفيوم ، الشرقية شهدت اقبالا ملحوظا وحققت نجاحا كبيرا . 

يشار إلى أن اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة ابدأ حلمك تقام عقب انتهاء فتره التقديم، حيث يستمر اعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتي شهر اغسطس علي ان تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديده في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر واكتوبر كما يتم الاعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى.
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