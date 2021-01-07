رسميا.. بايدن يختار ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، ترشيح القاضي ميريك جارلاند رسميًا لمنصب وزير العدل.





وخلال كلمة اليوم الخميس، قدم بايدن رسميًا، القاضي ميريك جارلاند كمرشحه لمنصب وزير العدل، وهو أعلى منصب لإنفاذ القانون في البلاد.





ويشغل جارلاند حاليا منصب قاضي محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن.





وكان مرشحا لشغل رئاسة المحكمة العليا الأمريكية الذي عرقله الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعد أن رشحه الرئيس باراك أوباما ليحل محل القاضي الراحل أنتونين سكاليا في عام 2016





وأكد بايدن أن جارلاند سوف يساعده في استعادة استقلال وزارة العدل حتى تخدم مصالح الشعب وليس الرئاسة، متعهدا بإعادة بناء الثقة في سيادة القانون مجددا.





وكان بايدن أكد أن نظيره المنتهية ولايته دونالد ترامب ليس فوق القانون، والعدالة تطبق على الجميع.





وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الخميس، أن العدالة سيتم تطبيقها على الجميع بعد أحداث اقتحام الكونجرس من قبل عدد من أنصار ترامب أمس.





ولفت إلى أن ما حدث أمس لم يكن مفاجئًا لأن ترامب سخر من القانون والدستور 4 سنوات، مؤكدا أن الأخير لا يخبر المواطنين بالحقيقة ويفضل الانحياز إلى خصوم الولايات المتحدة.





وأشار بايدن إلى أن ترامب قام بالكثير من التصرفات التي تضر بالمصالح الأمريكية.