بساقين قصيرتين.. زرافة قزمة تذهل الباحثين | صور

الحقيقة العلمية المعروفة والأكيدة هي أن الزرافات "طويلة بطبعها"، لكن بالطبع فإن لكل قاعدة شواذ، كما في حالة الزرافة "القزمة" جيملي، وهي زرافة نوبية صغيرة تعيش في أوغندا.





يبلغ طول جيملي 9 أقدام فقط (نحو 2 متر 75 سنتيمتر)، فيما يبلغ متوسط ​​طول الزرافة الطبيعية البالغة ما بين 16 إلى 20 قدمًا (نحو 4 متر 75 سنتيمتر - 6 أمتار) ، وتتمتع هذه الزرافة بقدرة محدودة على الحركة بسبب ساقيها القصيرتين.





وقد تم اكتشافها لأول مرة في متنزه مورشيسون فولز الوطني في أوغندا في عام 2015، حيث قام الباحثون بعمل دراسات عديدة عندما صادفوا Gimli.





كانت جيملي زرافة صغيرة في ذلك الوقت، لها رقبة طويلة مميزة لكن ساقيها قصيرتين بشكل ملحوظ، لذلك بدأ دعاة الحفاظ على البيئة في مراقبة نموها، وقاموا بتسجيل موقع جيملي، وأخذوا قياساتها الصيف الماضي، حيث تسير دائمًا على طول السهول الأوغندية.





خلال السنوات التي تلت اكتشاف جيميل، وجد الباحثون أيضًا زرافة أخرى بنفس الحالة - مما سمح لهم باستنتاج أن التقزم موجود في هذا النوع.





وفي عام 2018، صادف العلماء زرافة أنجولية تُدعى نايجل، كانت تعيش في مزرعة خاصة وسط ناميبيا، وقاموا بمراقبة نايجل ومقارنتها بـ جيملي.





وجد الباحثون أن الصور والقياسات لكل من الزرافتين البالغتين الآن، كانت متشابهة وأنهما من نفس العمر ومن نفس المكان.



