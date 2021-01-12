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اقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة فى مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:28 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما تراجعت باقي المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس البورصة على ارتفاع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11299 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة.

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كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4361 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3176 نقطة.
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