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أخبار العالم

عمل دؤوب.. كل ما تريد معرفته عن أول لقاح سعودي ضد كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 10:28 ص
أول لقاح سعودي ضد
أول لقاح سعودي ضد كورونا
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أمينة الدسوقى
فى إطار العمل الدؤوب استطاع فريق بحثي من المملكة السعودية الانتهاء من الدراسات البحثية قبل السريرية من أجل الوصول لأول لقاح سعودي ضد كورونا.

الانتهاء من الدراسات البحثية قبل السريرية

هذا الفريق داخل معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام بالمنطقة الشرقية، والذي انهي الدراسات البحثية قبل السريرية، ضمن مساعي التوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».

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انتظار الموافقات 

عمل هذا الفريق فى معهد الأبحاث بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، وينتظر الفريق صدور الموافقات اللازمة لبدء التجارب السريرية لأبحاث اللقاح.

وفيما يخص الدراسة البحثية الخاصة ب اللقاح قالت الدكتورة إيمان المنصور الأستاذ مساعد، وحاصلة على الدكتوراه في الهندسة الطبية الحيوية والتقنية الحيوية من جامعة ماساشوستس، أنه تم تطوير لقاح "سارس-كوف-2"، المضاد لـ"كوفيد-19" باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي التي توفر عدة مزايا، منها قدرتها على تحفيز المناعة الخلطية والخلوية، وكذلك سهولة نقلها وتخزينها، واستقرارها العالي، إذ لا يتطلب نقلها تحت درجة حرارة منخفضة جدا.

تفاصيل اللقاح السعودي 
اللقاح مكون من تصنيع تسلسل جيني محسن للبروتين الشوكي «S» للفيروس بتركيبات مختلفة، حيث يتم إعطاء اللقاح للجسم لنسخ وبناء بروتين «S» داخل الخلايا، والذي بدوره يحفز الجسم لإنتاج مناعة خاصة بالمستضد «S»، كما أظهرت الدراسة القبل سريرية إنتاج الأجسام المضادة والأجسام المضادة المحيدة ضد المستضد «S»، اضافة إلى إنتاج السيتوكين كمؤشر للمناعة الخلوية، وذلك وفقًا لما أكدته المنصور.

وأكدت أن هذه الدراسة تعتبر ضمن المشاريع الإستراتيجية والأبحاث العلمية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المدعومة من وكالة البحث والابتكار في وزارة التعليم.

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