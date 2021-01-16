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أخبار العالم

أمطار غزيرة.. طقس السعودية اليوم السبت

السبت 16/يناير/2021 - 10:54 ص
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية
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أمينة الدسوقى
توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية، الأحوال الجوية اليوم السبت؛ لافتًا إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأوضح مركز الأرصاد السعودية، أن "السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، كما يُتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق".

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار المركز السعودي إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة تتراوح بين 16ـ 40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 16-38 كم/ساعة.

ووفقا لصحيفة عاجل قال أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري المهتم بالأحوال الجوية، أنّه توجد احتمالية لتشكل تكوينات ممطرة، خفيفة غالبًا، قد تصل بعضها إلى متوسطة، على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، اليوم السبت.

وقال الصخري –عبر تويتر- عن الحالة المطرية تشمل نواحي الدوادمي وساجر والسر وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة بمنطقة الرياض، كما تشمل أجزاء من منطقة القصيم، ثم تمتدّ إلى ساموده، ونواحي حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

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