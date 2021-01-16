مستشفى الأطفال التخصصى ببنها يجري 20 مسحة لكورونا وسلبية 19 منها وحجز 9 حالات

وأكد المصدر أنه تم حجز 9 حالات من الأطفال داخل قسم العزل بالدور الثاني المخصص لحالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا، وتم عمل التحاليل والمسحات لها التى جاءت نتيجتها سلبية لهم جميعا.







وكان مستشفى الأطفال التخصصي أعلن تخصيص طابق بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية وفي حالة تزايد أعداد الإصابات يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.











وطالب المستشفى أولياء الأمور بالحفاظ على أبنائهم ومراعاتهم جيدا خلال هذه الفترة ومتابعة جميع الأعراض التى تطرأ على الأطفال وسرعة علاجها أولا بأول وعدم تركها لتتفاقم، إلى جانب الاهتمام بأعمال التعقيم للمنزل والألعاب الخاصة بهم فى المنزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، خاصة في حالة وجود إصابة أو اشتباه في محيط الأسرة والعائلة حتى لا يصاب الأطفال بمكروه.









من جانبها، حذرت الدكتورة سمية علون، رئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة بنها، من خطورة إصابة الأطفال بفيروس كورونا، خاصة فى مرحلته الثانية، خاصة بعد تحور الفيروس عن الموجة الأولى واختلاف أعراضه.











وقالت "علون"، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الطفل يصاب بكورونا مثل أي شخص ولكن أعراضه تكون مختلفة عن الكبار، حيث يصاب الطفل بنزلات معوية وسخونية شديدة وكحة وألم فى الصدر، وكل هذه الأعراض اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا ولكن بعض الأسر لم تنتبه لهذه الإصابات.











وأضافت أن الطفل مصدر خطر للعدوى ونقل الفيروس من الكبار بسبب خروجه المتكرر فى الشوارع واختلاطه مع الغير دون أخذ أى احتياطات، فضلا عن إصابته بالأعراض دون الاهتمام بأنها إصابات كورونا.











وطالبت بالاهتمام بالتغذية السليمة والإكثار من تناول الخضار والفاكهة، وأيضا الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم الاختلاط المتكرر وتقليل خروج الأطفال فى الشوارع قدر الإمكان.