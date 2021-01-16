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أخبار العالم

تهديد شديد اللهجة من الحكومة الأردنية لمواطنيها بسبب كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 04:01 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
حذرت الحكومة الأردنية من التعاون مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد حيث هددت اليوم السبت، بالعودة عن الإجراءات التخفيفيّة، والتشدّد في فتح القطاعات، نتيجة ما اسمتها استهتارا من قبل المواطنين يوم أمس بعد فك حظر الجمعة الشامل.

وافاد  الناطق الإعلامي باسم الحكومة الاردنية  علي العايد: “شهدنا يوم أمس استهتارا في إجراءات السلامة بشأن كورونا من قبل المواطنين.

وقال العايد في تصريحات صحفية له  : إنّ هذه الحالة من عدم الالتزام والاستهتار والتجاوزات قد تعيدنا إلى المربّع الأول، وقد نضطرّ آسفين إلى العودة عن الإجراءات التخفيفيّة، والتشدّد في فتح القطاعات.

ويشار الي ان المملكة الأردنية الهاشمية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء الحظر الشامل الخاص بيوم الجمعة بعد تراجع أعداد الإصابات في المملكة في الفترة الماضية. 
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