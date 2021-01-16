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فن

بسجدة شكر.. ميار الببلاوي تعود إلى مصر بعد أزمتها الصحية

السبت 16/يناير/2021 - 06:44 م
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
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شروق إبراهيم
نشرت الفنانة ميار الببلاوي عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو لها فور وصولها مطار القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الامريكية بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وظهرت ميار الببلاوي في الفيديو وهي تسجد على الارض لتعبر عن فرحتها ، معلقة :"اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك انا في بلدي".

وكان نشر ابن الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تطورات الحالة الصحية لوالدته التى تمكث فى احد المستشفيات خارج مصر. 

وقال ابن ميار : "أحلى خبر سمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر". 

وكان كشف نجل ميار الببلاوى عن صور خاصة لها من داخل احد المستشفيات في أمريكا، وعلق عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلا: أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعاء ليها ارجوكم".
بسجدة شكر.. ميار الببلاوي تعود إلى مصر بعد أزمتها الصحية
بسجدة شكر.. ميار الببلاوي تعود إلى مصر بعد أزمتها الصحية
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