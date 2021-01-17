9 أيام ولسة في المياه.. مأساة أسرة غرق نجلها بترعة الإسماعيلية.. صور

علي ضفاف ترعة الإسماعلية ووسط الظلام والطقس السئ يحتشد المئات من أهالي إنشاص الرمل والزوامل بمركز بلبيس من أجل البحث عن جثمان محمد السيد دياب 21 سنة طالب جامعي والذي لقي مصرعه غرقا خلال حادث.

حالة من الحزن المختلط بالقلق بين الأهالي والذين قرروا البحث عن الجثمان منذ وقوع الحادث بالرغم من درجة حرارة الجو المنخفضة ليلا ونهارا وإستعانتهم بمراكب للبحث عن الجثمان دون جدوي الي الأن بالرغم من وجود العديد من رجال الإنقاذ النهري والغواصين.

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وأكد على حسن شاهين خال الشاب الفقيد انه مر الي الأن قرابة الـ 9 أيام ونجلنا في مياة ترعة الإسماعلية ولم يتم العثور علي الجثمان الي الأن بالرغم من الاستعانة بفريق من الغواصين والأهالي المنتشرين علي طول ترعة الإسماعلية ولكن لم يتم العثور عليه.

وأضاف والدموع تنهمر من عينيه انهم راضون بقضاء الله في وفاة نجل شقيقتة ولكن الي الأن لم يتم العثور علي الجثمان لدفنه وربما جرفته المياة الي مكان بعيد او مازال في أعماق ترعة الإسماعلية ولذا يناشد المسئولين بضرورة التدخل من أجل العثور علي الجثة.

من جانبه فقد أكد وائل شاهين خال الشاب المتوفي انه منذ قرابة 7 أيام ورد الينا إتصال هاتفي عقب ذهاب الفقيد مع عدد من أفراد أسرته لإحضار "فرش عروسة، كان من المقرر عقد قرانها على أحد أقاربه،ولكن الفرحة تحولت إلى ميتم بعدما انقلبت بهم سيارة ربع نقل أعلى كوبري "الزوامل"، وسقطت بركابها في ترعة الإسماعيلية.

وأشار إلى ان الحادث أسفر عن مصرع والد العريس، وإصابة شخصين آخرين، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثة المتوفي بعد فترة قصيرة من غرقه، وقيام فريق الإنقاذ النهري بالبحث عن الشاب الفقيد.

وأضاف "وائل شاهين" انه منذ وقوع الحادث فقد قرر الأهالي القيام بانفسهم بالبحث عن جثة الفقيد وتم الإتصال بجميع أقاربهم ومعارفهم بجميع الأماكن المار من أمامها ترعة الإسماعيلية من أجل البحث عن جثة الفقيد ولكن دون جدوي الي الأن.

وأشار الي ان تحولت جميع صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الي منصة لتقديم التعازي والمواساة الي أسرة الفقيد وأهله مطالبين الجميع البحث عن الجثة والإستعانة بمتخصصين من قوات الإنقاذ النهري وغيرها من أجل البحث عن الشاب الفقيد.







وناشد الأهالي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي ووزير الداخلية ووزير الدفاع من أجل إصدار تعليمات بتوفير متخصصين وغواصين من أجل مساعدتهم في العثور علي جثمان نجلهم داعين الله ان يرد الجثمان اليهم

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن فرق قوات الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية بالشرقية مازالت لليوم الثامن على التوالي تواصل أعمال البحث عن جثمان ضحية حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبري الزوامل العلوي بترعة الإسماعيلية، والذي أسفر عن حالة وفاة و إصابة 4 أخرين، تم إنفاذ وإنتشال 3 منهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وجاري البحث عن الرابع ، والذي جرفته المياه بعيدًا ولم يتم تحديد موقعه حتى الأن.

وأضاف المحافظ أنه فور تلقي غرفة الأزمات و الكوارث بالديوان العام إخطارًا بالحادث بادر على الفور بالتواصل مع اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية وإخطار قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث وإنتشال المصابين والسيارة ، حيث تم الدفع بقوات من الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية والعقيد شريف بكر وكيل الإدارة.

وتمكنت القوات من إنتشال السيارة من أعماق المياه و إستخراج شخص تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وانتشال 3 أخرين ونقلهم لمستشفى بلبيس المركزي لتوفير أوجه الرعاية العلاجية و الصحية لهم.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها الحثيثة للبحث عن إنتشال جثمان الشاب الرابع والذي جرفته المياه بعيدا.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لإنتشال الجثمان ، وأن الجميع متواجد ويُتابع على مدار الساعة لحين استخراجه، من خلال الإستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ النهري.

وأضاف العميد محمد عدلي مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية أن فرق قوات الإنقاذ النهري والغطاسين، تعمل بكامل طاقتها وتكثيف جهودها، لإستخراج ضحية حادث الزوامل وانتشال الجثة من المياه.

قدم محافظ الشرقية خالص التعازي والمواساه لأسر ضحايا الحادث الأليم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الري بتكثيف أعمال تطهير و رفع ورد النيل و المخلفات من مياه الترعة والمساعدة في عمليات الإنقاذ