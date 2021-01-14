7 أيام بحثا.. مياه ترعة الإسماعيلية تحتضن جثمان طالب.. والأهالي يطلبون مساعدة الحكومة

المئات من أهالي مركز بلبيس وتحديدا إنشاص الرمل التابعة لدائرة المركز يصطفون علي ضفاف ترعة الإسماعيلية من أجل البحث عن جثمان محمد السيد دياب 21 سنة طالب جامعي والذي لقي مصرعه غرقا خلال حادث.

سادت حالة من الحزن المختلط بالقلق بين الأهالي والذين قرروا البحث عن الجثمان منذ وقوع الحادث بالرغم من درجة حرارة الجو المنخفضة ليلا ونهارا وإستعانتهم بمراكب للبحث عن الجثة بمكان وقوع الحادث ومع التيار.

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ومن جانبه فقد أكد وائل شاهين خال الشاب المتوفي انه منذ قرابة 7 أيام ورد الينا إتصال هاتفي عقب ذهاب الفقيد مع عدد من أفراد أسرته لإحضار "فرش عروسة، كان من المقرر عقد قرانها على أحد أقاربه،ولكن الفرحة تحولت إلى ميتم بعدما انقلبت بهم سيارة ربع نقل أعلى كوبري "الزوامل"، وسقطت بركابها في ترعة الإسماعيلية.

وأستكمل "وائل" انه أسفر الحادث عن مصرع والد العريس، وإصابة شخصين آخرين، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثة المتوفي بعد فترة قصيرة من غرقه، وقيام فريق الإنقاذ النهري بالبحث عن الشاب الفقيد.

وأضاف "وائل شاهين" انه منذ وقوع الحادث فقد قرر الأهالي القيام بانفسهم بالبحث عن جثة الفقيد وتم الإتصال بجميع أقاربهم ومعارفهم بجميع الأماكن المار من أمامها ترعة الإسماعيلية من أجل البحث عن جثة الفقيد ولكن دون جدوي الي الأن.

وأشار الي ان تحولت جميع صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الي منصة لتقديم التعازي والمواساة الي أسرة الفقيد وأهله مطالبين الجميع البحث عن الجثة والإستعانة بمتخصصين من قوات الإنقاذ النهري وغيرها من أجل البحث عن الشاب الفقيد.





وناشد الأهالي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي ووزير الداخلية ووزير الدفاع من أجل إصدار تعليمات بتوفير متخصصين وغواصين من أجل مساعدتهم في العثور علي جثمان نجلهم داعين الله ان يرد الجثمان اليهم .