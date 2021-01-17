أسباب وعلاج إفرازات العين عند الأطفال

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام فى العين ، ويكون السبب غير ضار نسبيًا، مثل انسداد القناة الدمعية أو العدوى الفيروسية ، ومع ذلك، فإن أي ألم في العين أو الإفرازات تجعل من الصعب رؤيتها يمكن أن يكون مزعجًا، إذا لم يختفي من تلقاء نفسه ، فإنه يستدعي زيارة الطبيب.





في هذه المقالة ، نناقش أسباب وعلاج إفرازات العين لدى طفل صغير ونوضح متى يجب زيارة الطبيب.





أعراض إفرازات العين

تختلف أعراض إفرازات العين حسب السبب، في بعض الأحيان ، تكون الإشارة الوحيدة على أن أحد الوالدين أو مقدم الرعاية هو التفريغ،

إذا كانت هناك أعراض أخرى ، فمن المرجح أن يكون الطفل مصابًا بعدوى أو جسمًا في عينه. تتضمن بعض الأعراض التي يجب مراقبتها ما يلي:





ألم في العين

فرك العين المستمر

عدم الرغبة أو عدم القدرة على فتح العين

تورم العين

تورم في الوجه

خطوط حمراء تخرج من العين





أسباب افرازات العين لدى الطفل

يمكن أن يكون لدى الطفل الدارج مخاط أو إفرازات تخرج من عينه لعدة أسباب.

إفرازات طبيعية من العين.

العيون السليمة تنتج المخاط.

قد يلاحظ الآباء أو مقدمو الرعاية وجود مخاط جاف أو لزج في زاوية عين الطفل . قد يظهر باللون الأخضر أو ​​الأصفر أو الأبيض أو الشفاف.

في بعض الأحيان ، تفرز العين مزيدًا من المخاط عندما يفركها الطفل بأيدٍ قذرة أو يرمش في عينه.

من المحتمل أن يكون الإفراز طبيعيًا إذا ظهر المخاط فقط في الصباح أو بعد النوم.

ومع ذلك، قد يكون له سبب آخر إذا لم يختفي من تلقاء نفسه ، أو ساء الأمر ، أو اشتكى الطفل من ألم في العين.





التهاب باطن العين

يتسبب التهاب الملتحمة ، المعروف أيضًا باسم Pinkeye ، في أن تصبح الأنسجة التي تبطن العين حمراء ومؤلمة وملتهبة.





عدوى فيروسية

العدوى الفيروسية هي السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالوردي. يظهر الخنصر الفيروسي عادة في كلتا العينين.

قد تبدو العين المصابة حمراء ومتورمة. في حين أن العدوى البكتيرية يمكن أن تتسبب في خروج صديد من العين ، إلا أنه من غير المحتمل حدوث عدوى فيروسية.

عادة ما يختفي التهاب الملتحمة الفيروسي من تلقاء نفسه في غضون 2-3 أسابيع .





عدوى بكتيرية

تحدث العدوى البكتيرية عندما تدخل البكتيريا الضارة إلى العين مسببة العدوى.

التهاب الملتحمة الجرثومي، وهو نوع من عدوى العين الوردي ، هو أحد أكثر عدوى العين البكتيرية شيوعًا. يمكن أن تظهر في عين واحدة أو كلتا العينين.

قد تكون العين مؤلمة ومتورمة ، وقد يتحول بياض العين إلى اللون الأحمر. قد تسيل العين كثيرًا وتنتج مخاطًا أخضر أو ​​أصفر.

بينما تختفي بعض حالات التهاب الملتحمة الجرثومي من تلقاء نفسها ، يحتاج بعض الأطفال الصغار إلى مضادات حيوية لعلاج العدوى.





انسداد القناة الدمعية

يعني انسداد القناة الدمعية أنه لا يمكن تصريف قناة دمعية واحدة أو أكثر بسهولة.

هذا شائع عند الأطفال الصغار ، ولكن قد يعاني بعض الأطفال الصغار أيضًا من انسداد. قد تبدو العين دامعة كما لو أن الطفل الصغير يبكي.

إذا أصبحت العين حمراء أو متهيجة ، فقد تكون القناة الدمعية مصابة.





كائن في العين

أي شيء يدخل العين يمكن أن يتسبب في الماء والشعور بالتهيج. يمكن أن يكون الغرض ذرة من الغبار أو رمش أو شيء أكبر مثل قطعة من الزجاج، وقد لا يرغب الطفل الصغير في فتح عينيه أو قد يشتكي من الشعور وكأن شيئًا ما في عينه. إذا كان الجسم كبيرًا أو خدش العين ، يمكن أن تصاب العين بالعدوى.





النسيج الخلوي

التهاب النسيج الخلوي هو عدوى خطيرة تصيب الطبقات العميقة من الجلد داخل وحول العين.

بدون علاج ، يمكن أن ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم وقد يهدد حتى نظر الطفل.

وتكون العين مؤلمة جدًا وحمراء ومتورمة. يلاحظ بعض الآباء ومقدمي الرعاية التهاب النسيج الخلوي بعد دمل أو عدوى أخرى بالعين.

ويعاني الطفل من دموع في العين أو صعوبة في الرؤية ، أو قد يشعر بالحرارة في عينه. في بعض الحالات ، يسبب التهاب النسيج الخلوي الحمى.





يجب على أي شخص يشتبه في أن طفله الدارج مصابًا بالتهاب النسيج الخلوي أن يتحدث إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن ، اللدغة عبارة عن كتلة حمراء مؤلمة قد تبدو وكأنها بثرة . تظهر أعراض الجُمل ، مثل ألم العين وتورمها ، في بعض الأحيان قبل أن تصبح البثرة





ملحوظة





تحدث التصفيفات عندما تصاب بصيلات الشعر الموجودة على الجفن. عندما تتسرب الدمل أو تنفجر ، يمكن أن تسبب إفرازات في العين.

تختفي معظم الأنماط من تلقاء نفسها ، لكن البعض يصاب أو يتحول إلى كتلة صلبة تسمى البردة .





علاج أو معاملة لإفرازات العين عند الأطفال





يعتمد نوع العلاج على سبب إفرازات العين.

إذا كان هناك شيء صغير في عين الطفل ، يمكن للشخص أن يحاول فرك العين المغلقة بلطف باتجاه الأنف. عندما يكون هناك جسم كبير في العين ، أو يكون من المستحيل إزالته ، فمن المهم أن ترى الطبيب.





غالبًا ما تخفف الكمادات الدافئة من أعراض الدمل وانسداد القنوات الدمعية. إذا لم تساعد الكمادات الدافئة ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أكثر خطورة ، مثل العدوى.





قد يوصي الطبيب بما يلي:





المضادات الحيوية للالتهابات البكتيرية

الستيرويدات للعدوى الفيروسية أو تفاعلات الحساسية التي لا تختفي

جراحة القناة الدمعية المسدودة التي لا تشفى من تلقاء نفسها





الوقاية لمنع إفرازات العين عند الطفل

تتضمن بعض الاستراتيجيات لمنع إفرازات العين عند الطفل الصغير ما يلي:

التأكد من غسل أيديهم بشكل متكرر لتجنب انتشار العدوى المحتملة

تشجيع الطفل على لمس عيونه بأيدٍ نظيفة فقط

تجنب الحصول على غسول أو منتجات جلدية أخرى في عيونهم

الحفاظ على عيونهم ووجههم نظيفة

التأكد من أنهم يرتدون حماية للعين أثناء أي أنشطة قد تؤذي العين

إبقاء الطفل المصاب بعدوى في العين من المدرسة إلى المنزل





متى ترى الطبيب

عادة ما يكون من الآمن الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كانت الأعراض واضحة من تلقاء نفسها.

ومع ذلك ، من المهم مراجعة الطبيب إذا كان الطفل يعاني من ألم شديد ، أو تورم شديد في العين ، أو يعاني الطفل من الحمى ، أو وجود إصابة جسدية واضحة في العين.

سيحتاج الأشخاص أيضًا إلى اصطحاب طفل صغير لرؤية الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض بالعلاج المنزلي ، أو إذا ساءت الأعراض ، أو ظهر أي مما يلي:





احمرار أو تورم العين أو الجفن

عدم القدرة على فتح العين

ألم شديد في العين

حمى

خطوط حمراء تخرج من العين





الرعاية الطبية الفورية ضرورية إذا:

وجود جسم كبير في العين

العين تنزف

يعاني الطفل الصغير من أعراض التهاب النسيج الخلوي ، مثل تورم شديد واحمرار في العين وحمى.





مصدر المعلومات موقع medicalnewstoday .