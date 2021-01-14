القيء أبرزها.. دراسة تكشف عن علامات كورونا عند الأطفال

لا يسبب الفيروس التهابات شديدة بين الأطفال، ولكنه قد يتسبب في بعض الأحيان في مضاعفات خطيرة.

نخبرك ببعض علامات العدوى التي يجب البحث عنها، وماذا تفعل إذا ظهرت على طفلك الأعراض:

ووفقا لموقع " timesofindia"، نخبرك ببعض علامات العدوى التي يجب البحث عنها، وماذا تفعل إذا ظهرت على طفلك الأعراض:

قد يكون القيء علامة على عدوى الجهاز الهضمي أو الالتهاب الرئوي الخفيف (الذي يمكن أن يكون نتيجة لـ COVID) أيضًا، ضع في اعتبارك الحصول على رأي الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كان طفلك يعاني من أعراض إضافية للتقيؤ ، مثل ارتفاع درجة الحرارة والتهيج وتقلب المزاج وضيق التنفس.

علامة واضحة للعدوى لدى الأطفال من جميع الأعمار، يحذر الأطباء الآباء من البحث عن علامات المتاعب مثل التورم، والشفاه المزرقة، والبقع الحمراء، والجلد المرتفع ، وتفشي البثور أو الآفات التي يمكن أن تشبه تورم الأصابع حول اليدين أو القدمين ليكون ذلك ممكنًا علامة COVID-19.





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عادة ما يكون التورم من أي نوع علامة على وجود التهاب ويمكن أن يحدث دون ظهور علامات وأعراض نموذجية أخرى أيضًا (مثل السعال والحمى)، ومع ذلك تذكر أن الآفات والتورمات غالبًا ما تكون أيضًا الأكثر إيلامًا، لذلك يجب توفير الرعاية في الحال.





حافظ على معدل ضربات قلب طفلك ونبضه، قد تكون الشفاه الزرقاء والأعراض الشديدة علامة على نقص الأكسجين ونقص الأكسجة.