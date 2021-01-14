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مرأة

القيء أبرزها.. دراسة تكشف عن علامات كورونا عند الأطفال

الخميس 14/يناير/2021 - 09:31 م
دراسة تكشف عن علامات
دراسة تكشف عن علامات كورونا عند الأطفال
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة عن علامات جديدة لـ فيروس كورونا للأطفال، حيث لا يسبب الفيروس التهابات شديدة بين الأطفال، ولكنه قد يتسبب في بعض الأحيان في مضاعفات خطيرة.

ووفقا لموقع "timesofindia"، نخبرك ببعض علامات العدوى التي يجب البحث عنها، وماذا تفعل إذا ظهرت على طفلك الأعراض:

السعال هو علامة من علامات فيروس كورونا COVID-19، فإن الحمى الشديدة التي تظهر بشكل غير عادي عند الأطفال هي علامة على إصابة الطفل بعدوى فيروسية، ويمكن أن تكون الحمى عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر خطيرة في بعض الأحيان، لذا يجب معالجتها في الحال.

يعتبر القيء والغثيان من علامات الإصابة الشديدة بـ فيروس كورونا COVID-19. يمكن أن يحدث أيضًا عند الأطفال الذين يصابون بالفيروس.

قد يكون القيء علامة على عدوى الجهاز الهضمي أو الالتهاب الرئوي الخفيف (الذي يمكن أن يكون نتيجة لـ COVID) أيضًا، ضع في اعتبارك الحصول على رأي الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كان طفلك يعاني من أعراض إضافية للتقيؤ ، مثل ارتفاع درجة الحرارة والتهيج وتقلب المزاج وضيق التنفس.

علامة واضحة للعدوى لدى الأطفال من جميع الأعمار، يحذر الأطباء الآباء من البحث عن علامات المتاعب مثل التورم، والشفاه المزرقة، والبقع الحمراء، والجلد المرتفع ، وتفشي البثور أو الآفات التي يمكن أن تشبه تورم الأصابع حول اليدين أو القدمين ليكون ذلك ممكنًا علامة COVID-19.

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عادة ما يكون التورم من أي نوع علامة على وجود التهاب ويمكن أن يحدث دون ظهور علامات وأعراض نموذجية أخرى أيضًا (مثل السعال والحمى)، ومع ذلك تذكر أن الآفات والتورمات غالبًا ما تكون أيضًا الأكثر إيلامًا، لذلك يجب توفير الرعاية في الحال.

حافظ على معدل ضربات قلب طفلك ونبضه، قد تكون الشفاه الزرقاء والأعراض الشديدة علامة على نقص الأكسجين ونقص الأكسجة.
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