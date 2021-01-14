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خبيرة علم فلك تفجر مفاجأة صادمة عن موعد انتهاء فيروس كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 10:05 ص
عزة العبادى، خبيرة
عزة العبادى، خبيرة علم الفلك والأرقام
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هاجر إبراهيم
قالت عزة العبادى، خبيرة علم الفلك والأرقام، إنه بالنسبة لمصر خلال عام 2021 سيكون هناك تطور بمنظومة التعليم، كما أنه سيكون هناك اكتشافات جديدة فى البترول والغاز.


وأضافت "العبادي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عام 2021 سيكون عاما لحل المشاكل، موضحة أن فيروس كورونا سينتهي ولكن ليس قبل شهر نوفمبر.


وأوضحت أن الأمور ليست مستقرة بفيروس كورونا مع بدايات العام من شهر يناير وحتى مارس، لافتة إلى أنه من شهر مايو حتى سبتمبر الإجراءات الوقائية ستبدأ بالانخفاض.


وأكدت أنه سيتم اكتشاف لقاح لكورونا بعد نوفمبر، مشيرة إلى أن علم الفلك والأرقام والأبراج مرتبطة ببعضها البعض، حيث إن الأبراج يتم الاعتماد عليها من علم الفلك.


ولفتت إلى أن علم الفلك يعتبر علما كبيرا من آلاف السنين ويتم الاعتماد عليه من حركة الكواكب، أما علم الأرقام فمن العلوم القديمة جدا.

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